Yangın riskinin yüksek olduğunu belirten Yumaklı, bu durumun birkaç gün içerisinde sona ermeyeceğini, Ekim ayına kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı. Yangınların çıkmasını engellemenin en etkili ve en az maliyetli mücadele yöntemi olduğunu söyledi.

Devam eden yangınlar arasında Karabük Safranbolu'daki zor coğrafi koşullar nedeniyle mücadeleyi zorlaştıran yangına dikkat çeken Yumaklı, burada hala çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bursa Kestel’deki yangında ise durumun iyiye gittiğini ve olumlu haberler gelebileceğini belirtti. Kahramanmaraş Onikişubat'ta da söndürme çalışmalarının devam ettiğini, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kestel’e havadan müdahalelerin başladığını ve rüzgara karşı da önlemlerin alındığını aktardı.

Yangınla mücadelede 6 uçak, 4 helikopter, 694 kara aracı ve 1961 personelin görev yaptığını dile getiren Bakan, Kestel’de 481 hanede yaşayan 1765 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Karabük’te ise 57 mahallede 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana taşındığını söyledi. Kahramanmaraş’ta da ekiplerin tedbiri elden bırakmadan müdahaleye devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, dün itibarıyla ülke genelinde 36’sı ormanlık, 48’i orman dışı alan olmak üzere toplam 86 yangınla mücadele ettiklerini kaydetti. Yangın riskinin sadece kamu kurumları değil, vatandaşlar tarafından da ciddiye alınması gerektiğini, herkesin dikkatli olması ve destek vermesi gerektiğini söyledi. Özellikle kıyı kesimlerinin yanı sıra Marmara’nın güneyi, Ege’nin kuzeyi ve Batı Karadeniz’in riskli bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Tüm hazırlıkların bu risk haritasına göre yapıldığını ifade etti.