Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampası mevkiindeki meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Muhammed A. yönetimindeki 16 BAZ 551 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yapılan incelemede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.