Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, sıcak havalarda gebelerin sıvı tüketimi, güneşten korunma, beslenme ve günlük yaşam alışkanlıklarına daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Gebelikte vücutta meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle sıcak havaların anne adaylarını daha fazla etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, özellikle yaz aylarında yeterli sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Susuzluk erken doğum riskini artırabilir"

Yaz aylarında terlemeyle birlikte artan sıvı kaybının gebelikte ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Boz, "Vücudun susuz kalması rahim kasılmalarını tetikleyebilir ve erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle anne adaylarının susamayı beklemeden günlük en az 2,5-3 litre su tüketmeleri gerekir. Kafeinli ve şekerli içecekler suyun yerini tutmaz. Ayran ve mineralli sular uygun alternatifler arasında yer alabilir." dedi.

Öğle saatlerinde güneşten kaçınılmalı

Gebelik hormonlarının cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirdiğini belirten Boz, özellikle saat 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkılması gereken durumlarda geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve gebelikte kullanıma uygun, yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmasının önemine değinen Boz, aşırı sıcak ortamların hem anne hem de bebek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Beslenme ve kıyafet seçimi önem taşıyor

Yaz aylarında ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Boz, su oranı yüksek sebze ve meyvelerin tercih edilmesini, aşırı tuz tüketiminden uzak durulmasını önerdi. Dar ve sentetik kıyafetlerin vücut ısısını artırabileceğini ve enfeksiyon riskini yükseltebileceğini belirten Boz, pamuklu, keten ve benzeri doğal kumaşlardan üretilmiş, bol ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini tavsiye etti.

Yüzme faydalı, uzun yolculuklarda hareket edilmeli

Gebelikte yüzmenin güvenli egzersizlerden biri olduğunu belirten Boz, hijyeninden emin olunan denizlerin tercih edilmesini ve ıslak mayo ile uzun süre kalınmamasını önerdi.

Uzun yolculuklarda ise kan dolaşımını desteklemek amacıyla iki saatte bir mola verilerek kısa yürüyüşler yapılmasının faydalı olacağını belirten Boz, gerekli durumlarda hekim önerisiyle varis çorabı kullanılabileceğini ifade etti.

Her trimesterde dikkat edilmesi gerekenler farklı

Gebeliğin ilk üç ayında vücut sıcaklığının aşırı yükselmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Boz, bu dönemde görülen bulantı ve kusmaların sıcak havalarla birlikte sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. İkinci trimesterde güneş lekelerine karşı korunmanın önem kazandığını ifade eden Boz, açık hava aktivitelerinin sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmasını önerdi. Gebeliğin son üç ayında ise ödem ve erken doğum riskinin daha belirgin hale geldiğini belirten Boz, yeterli sıvı tüketiminin sürdürülmesi, dengeli beslenilmesi ve gün içerisinde bacakların dinlendirilmesinin rahatlama sağlayacağını dile getirdi.

Bu belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Anne adaylarının geçmeyen baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, sıcak havaya rağmen terleyememe, bulantı ve kusma, bebek hareketlerinde azalma, vajinal kanama veya sıvı gelişi ile düzenli kasılmalar gibi belirtiler yaşaması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Boz, sıcak çarpması ve ciddi sıvı kaybının hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Gebeliğin doğal bir süreç olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, doğru önlemler alındığında yaz mevsiminin sağlıklı ve güvenli şekilde geçirilebileceğini belirterek, anne adaylarına sağlıklı, serin ve huzurlu bir gebelik dönemi diledi.