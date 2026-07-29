2021 yılındaki MasterChef yarışmasında şampiyon olan Eren Kaşıkçı’dan yakınları dünden beri haber alamadı. Tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaşıkçı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaşıkçı’nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.