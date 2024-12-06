Tarım ve Orman Bakanlığı 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 169'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

An itibariyle taklit ve tağşiş yapıldıı kesinleşen listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Ayrıca "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de yapılan eklemelerle sayı 169'a çıktı.

Buna göre ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.