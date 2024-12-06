Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Yunus Emre caddesi üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Musab Ş.'ye (11) plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.