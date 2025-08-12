Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerine kesintisiz devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlerin satışı yasaklanırken, bu ürünler markalarıyla birlikte açıklanıyor.

3 ÜRÜN DAHA LİSTEDE

Bakanlık, son açıklamasında 3 ürünün daha satışını yasakladığını ve piyasadan toplatılmasına karar verdiğini bildirdi. Yasaklanan ürünler arasında 2 adet oda kokusu ile 1 okul kıyafeti yer alıyor.

OKUL KIYAFETİ YASAKLANDI

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'na ait okul kıyafeti, çocuk giyiminde güvenlik riski nedeniyle yasaklandı. Bakanlık polardaki büzme ipi güvensiz buldu.

2 MARKAYA AİT ODA KOKULARI RAFLARDAN TOPLATILIYOR

"Öncü" ve "Bargello" marka oda kokuları da yasaklanan ürünler arasında yer aldı. Bakanlık 2 ürünün de güvensizlik nedenini şöyle açıkladı: "Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan dokunsal mukavva gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir."