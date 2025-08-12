Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerine kesintisiz devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlerin satışı yasaklanırken, bu ürünler markalarıyla birlikte açıklanıyor.

3 ÜRÜN DAHA LİSTEDE

Bakanlık, son açıklamasında 3 ürünün daha satışını yasakladığını ve piyasadan toplatılmasına karar verdiğini bildirdi. Yasaklanan ürünler arasında 2 adet oda kokusu ile 1 okul kıyafeti yer alıyor.

OKUL KIYAFETİ YASAKLANDI

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'na ait okul kıyafeti, çocuk giyiminde güvenlik riski nedeniyle yasaklandı. Bakanlık polardaki büzme ipi güvensiz buldu.

Unlu Marka Da Listede Bakanlik Satisini Yasakladi 3 Urun Piyasadan Toplatiliyor 17549794091768 2

2 MARKAYA AİT ODA KOKULARI RAFLARDAN TOPLATILIYOR

"Öncü" ve "Bargello" marka oda kokuları da yasaklanan ürünler arasında yer aldı. Bakanlık 2 ürünün de güvensizlik nedenini şöyle açıkladı: "Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan dokunsal mukavva gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir."

Unlu Marka Da Listede Bakanlik Satisini Yasakladi 3 Urun Piyasadan Toplatiliyor 17549794098586 3

Kaynak: Türkiye Gazetesi