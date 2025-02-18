Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 139,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Haksız fiyat artışları ve tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde, özellikle marketler, restoranlar ve gıda sektörüne yönelik işletmeler mercek altına alındı.

Ocak 2025’te gerçekleştirilen denetimler kapsamında:

• 22.818 firma denetlendi, 7.367 firmaya 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

• 13.123 markette fiyat etiketi denetimi yapıldı, 32,5 milyon TL idari para cezası kesildi.

• 6.454 restoran, lokanta, kafe ve pastanede fiyat ve tarife listeleri incelendi, 9,8 milyon TL idari para cezası verildi.

Haksız ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise toplam 144,5 milyon TL idari para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırılıklar tespit edilen 25 dosyada, 52,7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 2.034 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde de denetimlerini sürdürüyor. Ocak ayında toplam 14.583 firma denetlenirken, 17,8 milyon TL doğrudan idari para cezası kesildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ise 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.