Dün 54 olarak açıklanan ölüm sayısı, bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 57’ye ulaştı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından geniş çaplı incelemeler devam ediyor. Şu ana kadar 28 kişi tutuklanırken, sahte içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metil Alkol Ölümcül Tehlike Saçıyor

Endüstride kullanılan metil alkol (metanol), insan tüketimine uygun olmayan bir alkol türü olarak biliniyor. Antifriz, boya çözücü ve temizlik malzemelerinde yer alan bu madde, sahte içki üretiminde maliyeti düşürmek amacıyla kullanılıyor. Metil alkol vücuda girdiğinde toksik bileşiklere dönüşerek körlük, organ yetmezliği ve ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de sahte olup olmadığına dair bilgiler sunuyor. GİB’in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığ anlaşılıyor. Bir de piyasadaki fiyatının çok altında ise içkinin sahte olduğu anlaşılabilir.