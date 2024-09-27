Afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, ilçe genelinde ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ne devam ediyor. Eğitimlerde vatandaşlar afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirdiği “Afet Farkındalık Eğitimi” ile vatandaşları olası bir afetin etkilerine karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. “Her Mahalleye Afet Eğitimi” mottosuyla ilçe geneline yayılan eğitimlerin dokuzuncu gününde Ataköy 1.Kısım, Yenimahalle, Sakızağacı ve Zeytinlik Mahalleleri sakinleri afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu’nun, Tarık Akan Konferans Salonu’nda sunum eşliğinde gerçekleştirdiği eğitim kapsamında vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevabını öğrenme imkânı da buldu. Afet Farkındalık eğitimleri Bakırköy’ün tüm mahallelerinde devam edecek.

“AFET BİLİNCİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, verilen eğitimleri ilçenin her yerine yaymayı amaçladıklarını belirterek, “Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü mahallelerimizde afet farkındalık eğitimi programı gerçekleştirerek yolumuza başladık. 7 mahallemizde eğitimimizi bitirdik. Kalan 8 mahallemizde de eğitimlere devam ederek afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gereken doğru davranış şekilleri konusunda bilincin daha da artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“BU ÇALIŞMANIN GENELE YAYILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Afet farkındalık eğitimlerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İhsan Baran, “55 yıldır Zeytinlik mahallesinde hem yaşıyorum hem de esnaflık yapıyorum. Güzel bir çalışma, bu çalışmanın genele yayılması çok önemli. Eğitim gayet kapsamlıydı, dikkatle dinledik. Umarım bu eğitimler daha da artırılır ve halk daha da bilinçlenir” şeklinde konuştu.

“Çok faydalı bir eğitim oldu”

Böyle bir eğitimin verilmesini beklediğini vurgulayan Belgüzar Göğünç ise şunları söyledi: Hem evde hem dışarda bilincin artması adına çok faydalı bir eğitim oldu. Bu eğitimlerin gerçekleştirildiğini duyduğumdan beri mahallemde verileceği günü bekliyordum. Afet konusunda doğru ve yanlışları kafamda oturttum ve bilinçlendim. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum.