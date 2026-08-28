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İnegöl'de sabah saatlerinde hava sıcaklığının 13 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken termometrelerin 27 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Bursa’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken termometrelerin 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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