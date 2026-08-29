Bursa’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 17 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken termometrelerin 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de sabah saatlerinde hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken termometrelerin 28 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ