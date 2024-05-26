İlçemizde faaliyet gösteren kültür derneklerimizden İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyeti, geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni Başkan ve yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bal-Göç heyetini İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan AY, yönetim kurulu ve dernek üyeleri dernek bahçesinde karşıladı.



İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Ertan BAŞDERE ziyarette yaptığı konuşmasında, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Serkan AY ve yönetim kurulunu tebrik etti,kendilerine başarılar diledi. Başkan BAŞDERE, Avrupa ülkelerine kara yolu ile yapılacak turistik veya ticari gezilerde Bulgaristan'ın vize ile ilgili uygulamalarına açıklık getirerek, artık bundan böyle vize işlemlerinin seyahat acenteleri vasıtasıyla yapılacağını belirtti. Başkan BAŞDERE ayrıca Bal-Göç olarak 28-29 Haziran 2924 tarihlerinde yapacakları 21.Balkan Festivalinde Rumeli Folklor Ekibini de görmek istediklerini belirtti.



İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan AY, Bal-Göç heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını, 28-29 Haziran 2024 tarihlerindeki 21.Balkan Festivaline hem yönetim kurulu olarak hem de folklor ekibiyle birlikte katılacaklarını söyledi ve vize konusundaki açıklamalarından dolayı Bal-Göç başkanı Hüseyin Ertan BAŞDERE'ye teşekkür etti.

Daha sonra Bal-Göç Başkanı Hüseyin Ertan BAŞDERE, göreve yeni gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan AY'a bir çiçek takdim etti ve beraberindeki heyetle birlikte dernek binasından ayrıldı.