Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen ve motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından lastik bot içerisindeki 9’u çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkartıldı.