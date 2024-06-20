Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Esenler kırsal mahallesinde zirai alanda çıkan yangının, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı.

Bigadiç ilçesinin kırsal Esenler mahallesinde ziraat yapılan arazide çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ile, rüzgarın kuvvetlenmesi üzerine 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 100 personelin yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Orman ekipleri yangını soğutma çalışmalarına başladı.