Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Yunus K.(26) yönetimindeki 16 BUZ 970 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden sürücü Cevat A. Yönetimindeki 06 CGV 262 plakalı otomobile ardından yine aynı yöne giden Erdal E. Yönetimindeki 10 AKR 313 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonucu sürücü Yunus K. Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ