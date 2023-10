Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ligde lider pozisyonda bulunan Semt77 Yalovaspor’a konuk olacak. Lider ile deplasmanda karşılaşacak Balıkesir Büyükşehir’de hazırlıklar sürerken, takımın Koçu Fahri Güler, son maçta 2 maçını da kazanmış olan TED Kolej’i yenerek önemli bir viraj aldıklarını söyledi. Cumartesi günü oynanacak maçı, ’ligin en zor maçı’ olarak niteleyen Güler, "Sezonun en zor maçına çıkıyoruz ancak kazanmak imkansız değil" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi’nin 4. haftasında lider Semt77 Yalovaspor ile deplasmanda oynayacak. İHA’ya açıklamalarda bulunan Koç Fahri Güler, "5 Ağustos’ta sezonu açtık. Bu süreç içerisinde kısa Amerikalı’da bir değişikliğe gittik. 3 tane resmi maç oynadık. Bunların 1 tanesini kazandık, 2 tanesini kaybettik. Çünkü sezon öncesi yapılan değişik bizimde planlarımızı değiştirdi. Normalde 8-10 haftalık bir hazırlık dönemi oluyordu. Federasyonun yaptığı değişiklikle beraber hazırlık süreci 5 haftaya düştü. 6. hafta sonunda maç oynandı. Biz o hazırlık sürecini sakatlık ve hastalıklarla geçirdik. Hatta bende ciddi bir hastalık geçirdim. Oyuncularımızdan 8 kişi hastalık geçirdi bu hazırlık döneminde. Maalesef ki sezona çok istediğimiz gibi başlayamadık. Hiç istemediğimiz ve bütün sezon boyunca bizim canımızı yakacak, sıralamamızı etkileyecek 2 tane kötü mağlubiyet aldık. Ligde en genç dört ya da beş takımdan biriyiz. Potansiyeline de inandığımız bu oyuncuları hem bireysel, hem takım olarak gelişimleri sağladıkça performansların sahaya yansıyacağını biliyoruz. Son haftada oynadığımız TED Koleji maçında bunu gördük. Çünkü TED Kolej ilk iki maçını kazanarak bize gelmişti. Biz oyunu 40 dakika domino yeterek iyi bir galibiyet aldık ve bizim ihtiyacımız olan güveni sağladı" dedi.

Sezon sonu hedeflerinin play off mücadelelerine katılmak olduğunu dile getiren Koç Güler, "Hedefimiz öncelikle tabii bir de play-off almak. İlk 9 takım arasına girmek istiyoruz. Bunu artık gelenek haline getirip, Balıkesir’i her sene play-off’ta temsil etmek istiyoruz. Az önce de söylediğim gibi genç oyuncu grubundan oluştuğumuz için gelişimlerini devamlı yukarıya taşıdıkça önümüz açılacak. Bu sezon Türkiye Basketbol Birinci Ligi son yılların en zor ligi bana göre. Her maçın önemi çok fazla olacağı için kazanmak önemli. Fazla maç kazanıp önemli bir sıradan play*off’a girmemiz gerekiyor ki geçen sene yakaladığımız play-off başarısının bir adım daha yukarıya taşımak istiyoruz. En azından yarı final yapabilmek istiyoruz. Çünkü hem organizasyon, hem şehir bunu hak ediyor ve bunu başarabilecek bir takımımız var. Oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu viraj Yalova

Ligin 4. haftasında Yalova deplasmanına konuk olacak Balıkesir ekibinde hazırlıklar sürüyor. Maçı değerlendiren Koç Fahri Güler: "Atakan’ın sakatlığı devam ediyor, tedavi görüyor. Ancak Yalova maçında yer alacak. Onlar şu anda ligin en güçlü takımı ve ligin şampiyonluk için favori takımı. Şu anda da çok formda olan, ligde en çok sayı atan takımı, en çok asist yapan, çok güçlü bir takım. Skor anlamında çok potansiyeli var. Bizim de görmek, kendimizi test etmemiz açısından önemli bir maç olacak. Dediğim gibi zor bir lig. Herkesin herkesi yenebileceği bir lig. Biz bunu ilk 2 haftada yaşadık. 4. haftada da biz bunu rakibimize göstermek istiyoruz. Kazanırsak, Türkiye’de herkes bizi konuşacaktır. Zorluk derecesi o kadar yüksek bir maç ama kazanmamamız için de hiçbir neden yok" şeklinde konuştu.

Koç Fahri Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafta sonu oynadığımız maçlarda seyirci desteğini fazlasıyla hissediyoruz. Bunun için Balıkesir’e teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, bir çok yerde; ’Bu şehrin genlerinde spor var’ diyor. Bu gerçekten çok doğru bir tespit. Sporu çok seven bir şehir Balıkesir. Her branş seviliyor ama özellikle basketbol anlamında ayrı bir kültür var. 7’den 70’e herkes çok seviyor. Biz hafta sonu oynadığımız maçlarda bunu fazlasıyla hissediyoruz. Sadece hafta içi oynanan maçlarda biraz salon daha boş kalıyor. Biz takıma hep şunu söylüyoruz. Balıkesir için, şehir için maça çıkacağız. Burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz. Buranın havasını soluyoruz. Buranın ekmeğini yiyorsak bu şehir için sonuna kadar savaşmamız gerekiyor."