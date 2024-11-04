Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, devam eden Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret ederek, şehrin kendine özgü marka değerlerini içeren stantları inceledi. Fuarın, tarım ve hayvancılık sektörüne sağladığı katkılar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, yerel üreticilerin ve girişimcilerin çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaretinin ardından, "İklime Uygun Tarım" konulu konferanslara katılan Alkan, il müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin ve iklim değişikliği ile mücadeledeki öneminin altını çizen Alkan, bu konudaki çalışmalara yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Alkan, fuarın Balıkesir için hayırlı olmasını dileyerek, “Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek büyüyeceğine inanıyorum. Balıkesir, ülkemizdeki tarım ve hayvancılık fuarlarından en önemli merkezlerinden biri haline gelmesi için gereken tüm adımları atmaya hazırız,” şeklinde konuştu.