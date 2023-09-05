Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşu dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Milletimiz, devletin bekası için, vatanı uğrunda cepheden cepheye koşmuş, bütün imkânsızlıklara ve ülkesinin işgal edilmiş olmasına rağmen, kıvılcımı ilk kez Balıkesir’de ateşlenen Kuva-yi Milliye ruhundan aldığı ilhamla, her türlü zorlu şartlar altında canı pahasına vermiş olduğu mücadeleler sayesinde zafere ulaşmıştır" dedi.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşu için yayınladığı mesajla kutladı. Ustaoğlu, "15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgaliyle başlayıp Anadolu’ya yayılan işgale karşı, aziz vatan toprağının düşman kuvvetlerince ele geçirilmesine ilk tepki ve etkili protesto Balıkesir’de

örgütlenen Kuva-yi Milliye hareketi ile başlatılmıştır. Balıkesir’de şehrin ileri gelenlerinin öncülüğünde Alaca Mescit ve Okuma Yurdunda yapılan kongreler neticesinde, milletin hür ve bağımsız yaşama azmi ve iradesi ortaya konulmuş, esaretin asla kabul edilmeyeceği, düşmanın yurdumuzdan bir daha asla işgale cesaret edemeyeceği kesin zaferle kovulabilmesi için silahlı mücadelenin şart olduğu kararı alınmıştır. İzmir ve Ayvalık’ın 15-29 Mayıs 1919 da düşman kuvvetlerince işgal edilmesine karşı, bölgede en önemli savunma ve mücadele Balıkesir’in kahraman ve yiğit evlatları tarafından verilmiştir. Milletimiz, devletin bekası için, vatanı uğrunda cepheden cepheye koşmuş, bütün imkânsızlıklara ve ülkesinin işgal edilmiş olmasına rağmen, kıvılcımı ilk kez Balıkesir’de ateşlenen Kuva-yi Milliye ruhundan aldığı ilhamla, her türlü zorlu koşullar altında canı

pahasına vermiş olduğu mücadeleler sayesinde zafere ulaşmıştır. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101 inci yıldönümünde; Millî mücadelede en önde göstermiş olduğu vatanseverliği ve cesaretiyle “Kuva-yi Milliye Şehri” olmanın haklı gururunu taşıyan Balıkesirli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, milli mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve istiklâli uğrunda canını seve seve feda ederek bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimizin Kurtuluş Gününü kutluyorum."