Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bir dizi incelemeler için Ayvalık’ı ziyaret etti.

Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu, ilk olarak Ayvalık Hükümet Konağı’nda incelemede bulundu. Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden Ayvalık Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemede bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Marina’yı ziyaret ederek incelemede bulundu. Son olarak hayırsever firma tarafından Ayvalık İlçesinde yapımı devam eden 12 derslikli Zeynep Perkit Okul inşaatında incelemede bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.