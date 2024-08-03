Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı olmaması sevinç oluşturdu.

Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde bugün saat 14.00 civarında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın başladı.

Tesiste bulunan saman balyaları tutuşmasıyla alevler büyüdü. Çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın alanına yanındaki buzağılar da tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altona alınırken herhangi bir can kaybının meydana gelmedi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.