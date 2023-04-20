Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül, Balya ve Savaştepe ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu ve kaçak kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yapan 11 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altıeylül, Balya ve Savaştepe ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 191 adet sentetik uyuşturucu hap, 367 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin, 110 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet dedektör ve 8 adet kazı malzemesi, 2 adet av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir.