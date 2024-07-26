Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süre önce tekrar hayata geçirilen Kent Konseyi’nin yeni yönetimi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı makamında ziyaret etti.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya ve yönetim üyeleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı makamında ziyaret ettiler. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş “Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle Kent Konseyi Başkanı seçilen Abdullah Soykan ve Yardımcısı Fatma Dilara Kaya’yı belediyemizde misafir ettik. Kentimiz için yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunup hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; kentteki çeşitli aktörlerden oluşan bileşenleri ve paydaşları ile kentimizin tüm renklerinin buluştuğu, demokratik katılımı kolaylaştırıp geliştirecek olan Edremit Kent Konseyi’nde gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum.”dedi.