Balıkesir’in Gönen-Bandırma karayolunda kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir’in Gönen-Bandırma karayolu, Gönen istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. (24) idaresindeki 10 LB 176 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Metin L. (57) yönetimindeki 34 BIV 852 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, elektrik direğine vurarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Burak K., yapılan ilk yardımın ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.