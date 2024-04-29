Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde Mühendishane modül eğitimi ile "İletişim Becerileri ve Beden Dili" semineri ile kariyer programı başladı.

Mühendishane 2.0 kayıtları Adıyaman, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Yalova olmak üzere Türkiye’de 11 il de başvuruya açıldı. Balıkesir’de ilk defa bu yıl 2024 itibariyle başlayacak olan Mühendishane 2.0 programına başvuru yapacak öğrenciler mülakat yolu ile belirlendi. Mühendishane 2.0 İletişim Modülü ’nün ilk eğitimi Beyin ve Hafıza Eğitici Eğitmeni Tuncay Okay tarafından verildi.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde "İletişim Becerileri ve Beden Dili" semineri ile kariyer programı başlamış oldu.

Program surecinde bir mühendisin sahip olması gereken bilimsel, etik, felsefi değerleri ve güncel bilgileri verebilmek için kurulan Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Programı mezun olan her mühendisin okul müfredatının yanı sıra bu donanımlara sahip olmalarını amaçlanmaktadır.

2019 yılında ilk mezunlarını veren mühendishane süreç içerisinde edindiği tecrübeler ışığında yeni dönemine daha esnek ve modüler olan Mühendishane 2.0 konsepti ile başlayacak ve Atölye çalışmaları, sosyal ve sanatsal faaliyetler ile desteklenen modüller siz değerli mühendishane öğrencileri ile buluşturulacaktır. Bu program kapsamında öğrencileri; konusunda uzman ve başarılı akademisyen ve öğretmenler tarafından verilecek kariyer modülü, iletişim modülü ve her modülün içerisinde yer alan derslerle birlikte atölye çalışmaları, tecrübe paylaşımları, şehir ve kültür gezileri, sosyal aktiviteler bekliyor olacak. Modüler eğitim sayesinde her bir ders ile beraber öğrendiklerini pekiştirmeni sağlayacak atölyelere dahil olacaksın ve alanında uzman, başarılı akademisyen ve eğitimcilerle tanışma fırsatı yakalayacak, ayrıca kursiyerlerin bu süreçte öğrendiklerini ve denetimlediklerini mühendislik kariyerinde ilerlerken daha emin adımlar atmalarını sağlayacaktır.