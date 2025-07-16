Balıkesir’de İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Mecidiye mevkiinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu. Seyir halinde öndeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında önünde seyir halinde bulunan kamyonete otomobil arakadan çarptı. Kaza ihberı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan iki vatandaşın sağlık kontrolleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralıların durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye sevkleri gerekmedi.

İtfaiye ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak olabilecek risklere karşı gerekli tüm tedbirleri aldı.