Görüşme sonrası açıklama yapan heyet, sürece dair siyasi, hukuki ve ilerlenmesi gereken yol konusunda genel bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Heyet, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yöneltilen soruya ise her konunun konuşulduğunu ancak detay paylaşmayacaklarını söyleyerek yanıt verdi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci sonrasında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti heyetinin bugünkü durağı Adalet Bakanlığı oldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan heyetten Mithat Sancar, Adalet Bakanlığı'nın sürece özel bir rolü olduğunu ifade etti. Pervin Buldan ise Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili soruya, tüm konuların gündeme geldiğini ancak ayrıntı verilmeyeceğini belirterek cevapladı. Buldan ayrıca süreçle ilgili bir takvimin bulunmadığını ve mevcut aşamanın ‘komisyon’ süreci olduğunu dile getirdi.