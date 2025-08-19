Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar arabasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Soğanyemez Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi’nde meydana gelen olayda, esnafın iş yeri önünde sergilediği pazar arabası 3 şüpheli tarafından çalındı. Çarşamba Pazarı’nda yaşanan hırsızlık olayı sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Olayın mağduru İzzet A. ile görüşen ekipler, müracaatın ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.Y., L.Ö. ve firarda olan H.H.Y. olduğu belirlendi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli S.Y.’nin 15 farklı suç kaydının bulunduğu, L.Ö.’nün 12 suçtan kaydının olduğu, H.H.Y.’nin ise 5 farklı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.