Listenin ilk sırasında 4.2 puanla yer alan salep, özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yabani orkide yumrularından elde edilen nişastalı tozun sıcak sütle buluşmasıyla hazırlanan bu içecek, genellikle tarçın ve zencefil gibi aromalarla servis ediliyor.

Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan salep hakkında TasteAtlas, Osmanlı denizcilerinin de besleyici özelliği ve dayanıklılığı nedeniyle uzun yolculuklarda yanlarında salep tozu taşıdığını belirtiyor.

4.1 puan alan Türk kahvesi, ekstra ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezvede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanıyor. Köpüğü ve yoğun aromasıyla öne çıkan bu geleneksel içecek, dünyanın en eski kahve hazırlama yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

3.9 puan alan şıra, taze sıkılmış üzüm suyunun hafif fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Özellikle kebap ve İskender gibi et yemeklerinin yanında tercih edilen bu geleneksel içecek, ferahlatıcı tadıyla dikkat çekiyor. Üzüm hasadı döneminde ve Ramazan ayında sık tüketilen şıranın antioksidan açısından zengin olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin en sevilen geleneksel içeceklerinden biri olan ayran, 3.8 puanla listede kendine yer buldu. Yoğurt, su ve tuzun karıştırılmasıyla hazırlanan bu içecek; Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya’da da farklı versiyonlarıyla tüketiliyor. Özellikle kebap ve ızgara yemeklerinin yanında tercih edilen ayran, sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor.

Karadeniz’in simgelerinden biri olan Rize çayı, listede 3.6 puanla yer aldı. Rize’nin nemli ve yağışlı ikliminde yetişen siyah çay, koyu demi ve yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Türkiye’de geleneksel olarak ince belli bardaklarda servis edilen çay, misafirperverliğin sembollerinden biri olarak görülüyor.

Kökeninin yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayandığı düşünülen boza, 3.6 puanla listedeki yerini aldı. Buğday, darı, arpa veya bulgur gibi tahılların fermente edilmesiyle hazırlanan bu içecek, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Geleneksel olarak tarçın ve leblebiyle servis edilen boza, yoğun kıvamı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

Turşu suyu, listede 3.3 puanla yer aldı. Pancar, lahana, salatalık ve havuç gibi sebzelerin salamura edilmesiyle elde edilen bu içecek, ekşi ve tuzlu tadıyla biliniyor. Özellikle balık ekmek gibi sokak lezzetlerinin yanında sık tüketilen turşu suyu, ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor.

Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak tüketilen şalgam, listede 3.3 puan aldı. Şalgam turpu, mor havuç, bulgur unu, maya ve tuzun fermente edilmesiyle hazırlanan bu içecek, acılı veya acısız seçeneklerle servis ediliyor. Özellikle kebap kültürüyle özdeşleşen şalgam, kendine özgü ekşi ve baharatlı tadıyla öne çıkıyor.

Listede 2.4 puanla 9. sırada yer alan lohusa şerbeti, Osmanlı’dan günümüze uzanan doğum geleneklerinin önemli simgelerinden biri.

Lohusa şekeri, tarçın ve karanfilin kaynatılmasıyla hazırlanan bu kırmızı renkli içecek, yüzyıllardır yeni doğum yapan anneleri ziyarete gelen misafirlere ikram ediliyor.

Listenin son sırasında ise Marmara Bölgesi’ne özgü hardaliye yer aldı. Özellikle Kırklareli ve çevresinde yaygın olarak tüketilen bu geleneksel Trakya içeceği, üzüm, hardal tohumu ve vişne yaprağıyla hazırlanıyor. Hafif ekşi aromasıyla bilinen hardaliyenin sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor.