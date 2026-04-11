Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 45 ABN 466 plakalı otomobil, gece saatlerinde Balıkesir Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri tarafından kaza yapan araç düzeltilerek çekici yardımıyla kaldırılırken, yol güvenliği ise emniyet ekiplerince sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.