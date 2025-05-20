Balıkesir’de, Vali İsmail Ustaoğlu’nun katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde saha ve masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Edremit Körfezi’nden İDA SAR Arama Kurtarma Derneği de katıldı.

İDA SAR tatbikata 10 kişilik bir ekiple katılım sağladı. Tatbikat kapsamında ekip, enkaza yaklaşma, enkaz içinde güvenli ilerleme gibi temel arama kurtarma konularında eğitim aldı. Ayrıca çöken bina simülasyonunda uygulamalı çalışma yapan ekip, sahada deneyim kazanma fırsatı buldu.