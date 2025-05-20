Gelişen yapay zekâ teknolojileri hayatın birçok alanında kolaylık sağlarken, kötü niyetli kişilerin elinde ciddi tehditlere de dönüşebiliyor. Son dönemde en dikkat çeken tehlikelerden biri ise ses klonlama dolandırıcılığı. Sadece 3-4 saniyelik bir ses kaydıyla kişilerin sesleri, gerçeklerinden ayırt edilemeyecek şekilde taklit edilebiliyor. Klonlanan seslerle yapılan aramalar ya da gönderilen sesli mesajlar, çeşitli mağduriyetlerin ya da kişisel bilgilerin paylaşılmasına neden olabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, ses klonlama teknolojilerindeki bu artışın dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden olduğunu belirterek, kısa ses kayıtlarıyla bireylerin seslerinin gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde taklit edilebildiğini söyledi.



"Kendi aranızda şifre belirleyin"

Karşı taraftan gelen herhangi bir sesin gerçekten o kişiden gelip gelmediğini sorgulanması gerektiğini ifade eden Darıcı, "Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ses klonlamada ciddi bir artış meydana geldi. 3-4 saniyelik bir ses kaydı gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir şekilde klonlanabiliyor. Ses klonlama teknolojilerindeki bu artış dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarında ses klonlama teknolojilerinin kullanıldığı ve kişilerin sanki tanıdığı birinden gelen sesli mesajı ile dolandırıldığı vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Çeşitli uygulamalarla birlikte kişinin yüz görüntüsü dahi taklit edilebiliyor. Karşı taraftan gelen herhangi bir sesin gerçekten o kişiden gelip gelmediğini sorgulamamız gerekiyor. Bunu yapmak için ise daha önceden kendi aranızda belirlediğiniz bir şifreyi kullanabilirsiniz. Bu sayede önceden belirlediğiniz bir şifre ses klonlama dolandırıcılığına karşı sizi koruyabilir. Aynı zamanda ses klonlama, ‘deepfake’ teknolojisi ile geliştirilerek ünlü kişilerin sanki bir reklamın içerisinde gerçekten oynamış gibi içerikler ile de karşılaşabiliyoruz. Ünlü kişilerin yüzleri, görüntüleri ve sesleri klonlanarak oluşturulabiliyor. Bu noktada ise dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında kişisel verilerinizi kullanmamaya dikkat edin. Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmış olduğunuz bilgiler ve ses kayıtlarınız istenmeyen bir şekilde karşılık bulabilir" dedi.