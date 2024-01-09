Balıkesir’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Balıkesir bölümü Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde ölen Heperler’in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.