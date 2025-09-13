Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Yakupağa Cami imamı Nevzat Kahya’nın her hafta düzenlediği vaazlar 3 ilçeden vatandaşları buluşturuyor. Edremit, Burhaniye ve Havran’dan katılımcıların ilgi gösterdiği Yakupağa Cami imamı Nevzat Kahya, 20 yıldır sürdürdüğü vaazlarına devam edeceğini açıkladı.

Vaazlarında Kur’an ve Sünnet’i anlatan Kahya, günlük yaşamdan örneklerle dinleyicilerine hitap ediyor. Edremit ilçesinde, Yakupağa Cami imamı Nevzat Kahya’nın yaklaşık 20 yıldır verdiği vaazlar ilgi gördü. Vaazlara, Edremit’in yanı sıra Burhaniye ve Havran’dan da vatandaşların katıldığını kaydeden imam Kahya, ölünceye kadar devam edeceğini söyledi.

Tuzcumurat Mahallesinde bulunan Yakupağa Camiinde imam Nevzat Kahya’nın Perşembe akşamları verdiği vaazlar ilgi gördü. İmam Nevzat Kahya, Edremit’in yanı sıra Burhaniye ve Havran’dan da katılanların olduğu vaazlarda, Kur’an ve Sünneti anlatırken, günlük yaşamdan örnekler de veriyor. İlk vaaza Almanya’da başladığını anlatan Kahya, Havran’dan sonra Yakupağa camiinde sürdürdüğünü söyledi. Vaazların devam edeceğini kaydeden imam Nevzat Kahya; "Bir gülü koklamak için bin gülün dikeninin batmasına razıyım. Bin kişinin içinde münafık bile olsa bir kişiyi kurtarmak için mücadele etmemiz lazım. Ne diyor Peygamber efendimiz bir kişiyi kurtarana denizdeki balıklar, gökteki kuşlar ve yerdeki karıncalar kıyamet günü dua eder. Kim diyor Allah için mücadele eder Kur’an okur, namaz kılarsa ve çoluk çocuğunu öyle yetiştirirse iyi bir tohum ekmiştir. Tohumu, İnşallah biz ekmeye devam ediyoruz. Kardeşlerimizle bu yolda devam edeceğiz, son nefese kadar. Rabbim bizim böyle canımızı alsın. Burada Burhaniye den gelen kardeşlerimiz var. Sağdan soldan gelen var. Köylerden var. Akçay’dan var. Küçükkuyu’dan var. İnşallah, yayılarak devam etsin inşallah" dedi.

Celal Kahveci de, "Rabbimize hamdü senalar olsun. Burhaniye’den kalktık Edremit’e geldik. Burada namaz kılmak nasip oldu. Sizlerden de hepinizden Allah razı olsun" dedi. Kaan Tuna ise "İple çekiyoruz artık Perşembe akşamlarını. Hem mübarek cumanın habercisi, hem de bizim Nevzat hocamızın habercisi olarak algılıyoruz. 4. gelişimiz. Her defa değişik arkadaşlarla gelmeye çalıyoruz. Faydalanıyoruz. Bilgileniyoruz. Hem hoşça vakit geçiriyoruz. Allah razı olsun. İnşallah devam eder. Cemaatimizin sayısı da artar. Böyle bunun gibi sohbet ortamlarında herkesi görmek isteriz tabii ki" diye konuştu.