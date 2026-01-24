Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Giymiyorsan Giydir' uygulamasıyla, vatandaşların bağışladığı ikinci el giysi ve eşyalar üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, uygulamadan 2025 yılında 2 bin 492 hanenin yararlandığını belirterek, sistemin daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşların kullanılmayan giysi ve eşyaları belediyeye ait merkezlere ya da mahallelere yerleştirilen bağış kutularına bıraktığını ifade etti. Toplanan ürünlerin titizlikle ayrıştırıldığını belirten Özdemir, 'Bu ürünleri yıkıyor, ütülüyor ve kullanıma hazır hale getirerek merkezlerimize taşıyoruz. Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarıyla gelip ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor' dedi.

Uygulamanın öncelikli hedef kitlesinin öğrenciler olduğunu vurgulayan Özdemir, kullanılabilir durumda olmayan eşyaların ise geri dönüşüm sistemine dahil edildiğini kaydetti.

Başkan Özdemir, 'Giymiyorsan Giydir' marketlerinde yalnızca kıyafet değil, gelinlikten takım elbiseye, ayakkabıdan oyuncağa, hatta ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu belirterek, 'İhsaniye'deki merkezimizde hem öğrenciler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor' diye konuştu.

Uygulamanın daha dinamik hale getirileceğini dile getiren Özdemir, yeni iletişim kanalları ve yeni bağış noktaları oluşturacaklarını söyledi. Özdemir, 'Nilüfer, dayanışma kültürünün güçlü olduğu bir ilçe. Evlerimizde raflarda, depolarda duran ama kullanılmayan ne varsa bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istiyoruz. Büyük eşyalar için belediye olarak araç desteği de sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Nilüfer halkına çağrıda bulunan Başkan Özdemir, 'Dayanışmayı büyütelim. Kullanmadığınız giysi, oyuncak, ev eşyası ne varsa belediyemizle iletişime geçin. Biz alalım, ihtiyaç duyanlarla buluşturalım' dedi.