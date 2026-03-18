1914 yılında adı Balıkesir Sultanisi olan Balıkesir Lisesi'nden keşşaflık (izci) görevinde olan yaklaşık 100 öğrenci Çanakkale Savaşı'nın çıkması ile birlikte askere alınmış ve savaş neticesinde Balıkesir Lisesi savaşın olduğu 2 yıl mezun öğrenci verememiştir. Çanakkale Savaşı'nın 111 yıl dönümünde hatıraları tekrar yaşatan Balıkesir Lisesi Derneği, yaptığı program ile lisede okuyan öğrencilerine dönemin asker kıyafetlerini giydirdi. İlk olarak okul bahçesinde buluşan öğrenciler 111 yıl önce çekilen fotoğrafın aynısını tekrar çektirdi. Keşşaflar, 1914 yılında askerlik şubesi olarak kullanılan binaya giderek askerlik belgelerini aldı. İsimleri okunan askerler bina içerisine girerek temsili olarak askerlik şubesi başkanının elinden Osmanlıca ile hazırlanmış belgelerini 'Vatan Sağolsun' sesleri eşliğinde aldılar. Yürüyüşün ardından İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Zağnos Paşa'nın adını taşıyan Zağnospaşa Camii'ne gelen temsili askerlere burada kınalar yakıldı. Avuçlarına yakılan kınaların ardından askerler Çanakkale cephesine uğurlandı.

Kaynak: İHA