Kaza, saat 01.30 sıralarında İzmir Yolu Caddesi, Merinos Batçık içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ANN plakalı bir aracın yavaşlaması üzerine hemen arkasında seyreden 16 BTP plakalı aracın sürücüsü frene bastı. Bu esnada hızla gelen 41 GP plakalı araç ise önündeki araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazaya karışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak tarafları ayırdı ve muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.