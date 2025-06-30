Balıkesirli Eğitimci-Yazar İsmail Sarıçay’ın 14. kitabı Cihan Devletinin Fikir Babası Şeyh Edebali, raflardaki yerini aldı. Kitapta tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında Şeyh Edebali’nin yaşadığı dönemin sosyal, siyasi ve dini atmosferi de göz önünde bulundurularak fikirlerinin kökenleri ve yayılımı inceleniyor.

2015 yılında Balıkesir’de "yılın öğretmeni" seçilen İsmail Sarıçay, son kitabı Cihan Devletinin Fikir Babası Şeyh Edebali ile ilgili, "Kitabı kaleme alırken Bilecik topraklarından yükselen ve bir cihan devletinin tohumlarını yeşerten müstesna bir şahsiyetin, Şeyh Edebali’nin düşünce dünyasına bir yolculuğa çıkmanın heyecanını ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Elinizdeki bu eser, sadece Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca sürecek olan adalet, hoşgörü ve hikmet dolu bir yönetim anlayışının mimarlarından biri olan Şeyh Edebali’nin fikirlerini ve etkisini anlamaya yönelik bir çabadır" dedi.

"Şeyh Edebali’nin hikmet dolu sözleri, günümüz dünyasında da geçerliliğini koruyan evrensel değerlere işaret etmektedir" diyen Sarıçay, "Şeyh Edebali, yaşadığı dönemin çalkantılı siyasi atmosferinde sadece bir din adamı ya da bir Ahi şeyhi olarak kalmamış, aynı zamanda Osman Gazi ve onun nezdinde yükselen bir beyliğin geleceğine yön veren bilge bir rehber olmuştur. Onun nasihatleri, sadece bir hükümdara değil, bir devlete, bir medeniyete miras kalacak değerleri içermektedir. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu, onun adalet ve insan odaklı yönetim anlayışının en çarpıcı ifadesidir. Osmanlı’nın uzun ömürlü olmasının ardındaki temel felsefelerden birini oluşturmuştur. Bu kitap, Şeyh Edebali’nin hayatını, düşüncelerini, Osman Gazi ile olan derin ilişkisini ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki fikri ve manevi etkisini çok yönlü bir şekilde ele almayı amaçlamıştır. Amacımız, Şeyh Edebali’yi sadece bir tarihi figür olarak değil, aynı zamanda düşünceleriyle yüzyıllara damga vurmuş bir cihan devletinin fikir babası olarak anlamaktır "şeklinde konuştu.

"Gönül sözden, insan kalpten kırılır. Ağaç kökten, devlet içten yıkılır" diyen Sarıçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet, hoşgörü, doğruluk, saygı, cömertlik, bilgelik ve inanç gibi kavramlar, Şeyh Edebali’nin düşünce sisteminin temel taşlarını oluşturmuş ve kurulan devletin karakterini şekillendirmiştir. Bundan dolayı Edebali’ye ’cihan devletinin fikir babası’ dedik."

Şeyh Edebali’nin derinlikli nasihatlerinin günümüz insanına da ilham vereceğini belirten Sarıçay, kitabında adalet, ahlâk ve hikmetle yoğrulmuş bir yaşam ve yönetim anlayışının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Eser, tarihi bir şahsiyeti gelecek kuşaklara sade bir dil ile anlatıyor.

İsmail Sarıçay kimdir?

İsmail Sarıçay’ın yayınlanmış 14 kitabı, ayrıca çeşitli günlük, haftalık dergi, gazete ve internet sitelerinde yayınlanmış binin üzerinde makalesi bulunuyor. Yazarın yayınlanan kitapları şöyle:

"İcikler’de Düğün, İciklername, İşkence Medeniyeti, Cambaz ile Gambaz, Unutulan Antik Kent Sidas, Tarihi Türk İdealleri, Hac Anıları, Eğitim Mimardır, Kalemin İzi, Merdiven, Sözün Gücü, Kıskaç, Dört Dörtlük Sözler ve Cihan Devletinin Fikir Babası Şeyh Edebali."