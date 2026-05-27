İran savaşı sonrası küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlik, yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, araç bakım giderlerini de etkilemeye başladı. Sektör uzmanları, motor yağı tedarikinde oluşabilecek sıkıntılar nedeniyle 2026 yılı boyunca yağ değişim maliyetlerinde ciddi artışlar görülebileceğini belirtiyor.

Akaryakıttan sonra motor yağı da zam baskısında

2026’da İran savaşıyla birlikte enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, otomotiv sektöründe yeni bir maliyet artışını gündeme getirdi. ABD’de benzin fiyatlarının son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıkmasının ardından, motor yağı fiyatlarında da yükseliş beklentisi oluştu.

Sektör temsilcileri, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat problemleri ve bölgedeki bazı rafinerilerde yaşanan hasarların küresel yağ üretimini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin, araç sahiplerinin düzenli bakım harcamalarına doğrudan yansıması bekleniyor.

Uzmanlara göre motor yağı fiyatlarındaki olası artış, servislerde yapılan yağ değişim ücretlerini de yukarı çekebilir. Bu nedenle 2026 yılı boyunca araç bakım maliyetlerinde belirgin bir yükseliş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD’li yağ üreticileri ve otomotiv sektörü temsilcileri, yaşanabilecek tedarik sıkıntılarına karşı hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak ABD Enerji Bakanlığı’nın mevcut kriz üzerinde sınırlı etkisinin bulunduğu ifade edildi.

Bazı üreticilerin sürücülere daha yüksek viskoziteli yağ kullanımını önerdiği, bazı çevrelerin ise yağ değişim aralıklarının uzatılmasını gündeme getirdiği aktarıldı. Ancak uzmanlar, araç üreticisinin önerdiği yağ tipinin dışına çıkılmasının motor performansı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.