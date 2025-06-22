Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üniversiteye giriş sınavına dakikalar kala sınav merkezine yetişememe tehlikesi yaşayan bir öğrenci, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınava yetiştirildi.

Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullarda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala zamanın hızla daraldığını fark etti. Panik yaşayan öğrenci ve ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekip ve devriye araçları hızla harekete geçti.

Trafikte yoğunluk ve zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi güvenli şekilde alıp siren eşliğinde sınav salonuna ulaştırdı. Son dakikada sınav merkezine yetişen öğrenci derin bir nefes aldı.

Sabah saatlerinde Bandırma genelinde sınava yetişmeye çalışan bazı öğrencilerin de farklı sorunlar yaşadığı öğrenildi. Kimileri kimliğini unuttu, kimileri yanlış okula gitti, bazıları ise yoğun trafikte zorluk yaşadı. Ancak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde tüm adaylar sınav öncesinde büyük oranda salonlarına ulaşabildi.

Polis ekiplerinin bu duyarlı ve hızlı müdahalesi, hem sınav stresindeki öğrencilerden hem de ailelerinden takdir topladı.