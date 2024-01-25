Balıkesir’in Bandırma ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan iki farklı şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bandırma’da Motosikletli Polis Timleri, durumundan şüphe ettikleri Y.A. (28) adlı şüpheliye kaba üst araması yaptılar. Şüpheli şahıstan 2 parça halinde toplam 4.2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi. Şahsın, kasten yaralama ağırlıklı 4 adet suç kaydı mevcut olduğu anlaşıldı.

Çınarlı Mahallesi Şükrü Nailli Sokak üzerinde kaba üst araması yapılan bir diğer şüpheli U.Ö.’nün üzerinden ise 0.5 gram metamfetamin ve 1.00 gram esrar tohumu olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın, hırsızlık ve kasten yaralama ağırlıklı 19 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Her iki şahıs hakkında, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları ile ilgili tahkikat başlatıldı.