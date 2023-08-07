21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie filmiyle birlikte e-ticaret platformlarında özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. Oyuncak sektörünün tartışmasız en ikonik karakterlerinden biri olan Barbie, satış platformun verilerine göre 2023 yılında 53 bin adet satılarak rekor kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Filmin vizyona girmesi ile birlikte tüm dünyada adeta Barbie çılgınlığı yaşanıyor.

Oyuncak sektörünün tartışmasız en ünlü karakterlerinden biri olan Barbie, kendine özgü tarzı, zengin aksesuarları ve etkileyici koleksiyonlarıyla çocukların yanında yetişkinlerinde kalbini kazanmaya devam ediyor.

E-ticaret platformlarından Trendyol’un verilerine göre dünyanın en bilinen oyuncakları arasında gösterilen Barbie filminin 21 Temmuz tarihinde vizyona girmesi oyuncak satışlarını arttırdığı gibi, moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de satış patlaması yaşanmasına neden oldu.

Barbie oyuncakları ve Barbie temalı ürünlerde önceki aylara göre toplam üç kat satış artışı gerçekleşti.

En çok satan Barbie ürünleri Barbie Chelsea’nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı oldu.

Barbie; oyuncak kategorisinde platformun verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 53 bin adet satış gerçekleştirerek rekor kırarken, Barbie'nin Rüya Evi 17 bin adet satış rakamıyla Barbie sevenlerin yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Barbie oyuncaklarının yanında moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de tam anlamıyla pembe çılgınlığı yaşandı.

Moda kategorisinde pembe ürünler içerisinde en çok elbise, çanta ve bluz olarak tercih edildi. Bu ürünler ile birlikte pembe modasını yakalamak isteyenler ise tercihini Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve pembe ve ışıltılı makyaj ürünlerinden yana kullandı.