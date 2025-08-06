CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’deki ortalama konut fiyatlarını baz alarak asgari ücretli ve emekli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için gereken süreyi ortaya koydu.

Ortalama konut fiyatlarının verilerini paylaşan Başevirgen, "Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı 33 bin 470 lira ve ortalama konut büyüklüğü 110 metrekare olarak hesaplanıyor. Yani Türkiye genelinde ortalama bir konutun fiyatı 3 milyon 681 bin lirayı bulmuş durumda. Ev sahibi olmak hayaliyle yaşan milyonlarca emekli ve asgari ücretli için ise ev sahibi olmak hayalin bile ötesinde, imkansız hale geldi" dedi.

Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın ev alabilmesi için ne kadar birikim yapması gerektiğini ortaya koyan Başevirgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir asgari ücretli 22 bin 104 lirayla yılda 265 bin 248 lira kazanıyor. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın maaşına hiç dokunmadan Türkiye’de bir ev sahibi olabilmesi için 166 buçuk maaşını biriktirmesi gerekiyor. Ev fiyatlarının hiç artmayacağını varsaydığımız durumda bile asgari ücretli vatandaş yemeden, içmeden, hiçbir ihtiyacını karşılamadan aldığı maaşı 13,9 yıl biriktirdiğinde ancak ve ancak başını sokabilecek bir ev alabiliyor."

Emekliler için tablonun daha karanlık olduğunu da kaydeden Başevirgen, şunları anlattı:

“Durum emekli vatandaşlarımız için ise çok daha vahim durumda. Ülkemizde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira maaş alıyor, yıllık toplam geliri sadece 202 bin 572 lira. Yine ortalama bir konut fiyatı üzerinden hesapladığımızda emekli bir vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yemeden, içmeden 218 maaşını biriktirmesi gerekiyor. Yıla vurduğumuzda ise emekli bir vatandaş ev sahibi olabilmek için 18,2 yıl bütün maaşını biriktirerek ancak ev sahibi olabiliyor."

"Emekli için ev sahibi olmak artık imkansız"

Kira, gıda, ulaşım, sağlık gibi giderler düşünüldüğünde ev sahibi olabilme süresinin katlanarak arttığına da dikkati çeken Başevirgen, şöyle devam etti:

“Banka kredisi kullanılsa dahi faiz oranları ve taksit yükü nedeniyle karnını bile doyurmakta zorlanan asgari ücretli ve emekli için ev sahibi olmak artık imkansız.

Konut artık bir temel ihtiyaç değil, zenginlere ait bir yatırım aracı. Gençler ailesinden miras kalmadıkça ya da yurtdışına gitmedikçe ev sahibi olamayacak. Bu düzenin adı ekonomi değil; yoksulluk yönetimidir."