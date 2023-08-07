3 saat 20 dakika süren Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. "Tek gayesi ülkenin gelişmesine takoz koymak olanların hakikatle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan, bölgedeki eylemcilere "Çevreci görünümlü marjinaller" ifadeleriyle tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Yoğun gündemle Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Kabine sonrasında yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akbelen' mesajı verdi.

"Son 21 yılda Türkiye, toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır" diyen Erdoğan, "Milletimiz geçmişten çıkardığı dersler sayesinde adım adım Türkiye Yüzyılının temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiştir. Türkiye, önündeki tarihi fırsat penceresini de değerlendirmekte kararlıdır" dedi.

Kemerköy'deki termik santralinin ekonomiye 1 milyar dolar katkı sağladığını belirten Erdoğan, "Bu konuda fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler hüsrana uğryacaktır. Kampanyanın çevre hassasiyeti ile izahı mümkün değildir. Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatını 35 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı 19 milyon kişiden 32 milyon kişiye çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, iktidarları döneminde ürettikleri 15 trilyon dolarlık milli gelirin 3,7 milyar dolarını yatırıma ayırdıklarını kaydetti.

https://youtu.be/vPhY5OPDWCY

ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

"Son 21 yılın enflasyonu ortalaması yüzde 15'in altındadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara yine kendilerinin indireceklerini söyledi.

"ZAMAN YORULSA DA GÖNLÜMÜZ YORULMAZ"

"Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey ülkenin milli çıkarlarını, evlatlarımızın geleceğini küçük beklenti ve endişlerin önüne koymaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman yorulsada bizim gönlümüz asla yorulmaz. Bizim ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize yapacak çok hizmetimiz var. Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabır için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tarihi dönemeci de tamamladıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraber çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Deprem bölgesinde imarı hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projesi'nin kısa sürede 160 bin başvuru aldığını ifade eden Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, 15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacaklarını belirtti.