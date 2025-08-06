Geçen hafta 72 dolar seviyelerinde olan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftada 70 doların altına sarktı. Fiyatların 67 dolara kadar düşmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulanacak. İndirimle birlikte motorinin litresi 52 lira seviyelerine gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,46 53,77 26,51 İstanbul Anadolu 51,31 53,65 25,88 Ankara 52,17 54,67 26,40 İzmir 52,50 55,01 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN HAKKARİ'DE

6 Ağustos itibarıyla Türkiye’de benzinin ve motorinin en yüksek fiyatla satıldığı il Hakkari oldu. 1 Ağustos verilerine göre Hakkari’de benzinin litresi 53,64 lira, motorinin litresi ise 56,17 lira seviyesindeydi. Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatının Hakkari’de 54 lira civarına düşmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.