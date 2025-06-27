Serie A ekiplerinden Inter, 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sundu. Teklifin ayrıntıları henüz paylaşılmazken, Barış Alper’e yalnızca İtalya’dan değil, Almanya ve İngiltere’den de ilgi olduğu belirtiliyor. Bundesliga temsilcisi Leipzig’in oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, Premier Lig’den bazı kulüplerin de transfer yarışına dahil olduğu öne sürülüyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper için 35 milyon euro bonservis talep ediyor. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan oyuncunun kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol atıp 6 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi