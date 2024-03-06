başakşehir bahçeşehir 1. Kısım ile 2. Kısım mahallerini birbirine bağlayacak tatarcık-boğazköy viyadüğü’nü ulaşıma açan başakşehir belediye başkanı yasin kartoğlu, “şehrimize kalıcı eserler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

başakşehir’de, ulaşımı kolaylaştıracak yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bahçeşehir 1. Kısım 2801 sokak ile 2. Kısım vatan caddesi’ni birbirini bağlayarak, ulaşımda zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak tatarcık - boğazköy viyadüğü’nün açılışını başakşehir belediye başkanı yasin kartoğlu yaptı.

bahçeşehir’e alternatif güzergah eklendi

araç ve yaya yoluna yeni bir güzergah kazandırdıklarını söyleyen başkan kartoğlu, “mevcutta kullanılan ve bahçeşehir 1. Kısım ile 2. Kısım mahallelerimizi birbirine bağlayan ulus caddesi viyadüğü’ne alternatif oldu. Şehrimize kalıcı eserler üretmeye devam edeceğiz. Başakşehirliler ulus caddesi viyadüğü’nü kullanmadan boğazköy, hoşdere ve deliklikaya mevkilerine çok daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayacak. Böylece hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf sağlanacak” şeklinde konuştu.