Yapılan açıklamada, “Arkadan okutacağım” ya da “Daha sonra okutacağım” gibi gerekçelerin kabul edilmeyeceği, bu tür söylemlerin araç şoförlerini zor durumda bıraktığına dikkat çekildi. İNULAŞ, 6 yaş ve üzerindeki tüm yolcuların –öğrenciler dahil– toplu taşıma araçlarına binerken kartlarını mutlaka okutmaları gerektiğini vurguladı.

Bakiyesi Olmayanlar İçin Alternatifler Sunuluyor

Kartında yeterli bakiye bulunmayan vatandaşlara ise bir dizi kolaylık sağlanıyor:

Bursakart mobil uygulaması ile online bakiye yükleme ve bakiye sorgulama

Temassız özellikli kredi kartı ile ödeme yaparak biniş

Kiosk cihazları ve yetkili bayiler aracılığıyla bakiye dolumu

NFC özellikli akıllı telefonlar ile kare kod kullanarak biniş

İNULAŞ yetkilileri, şoförlerin ve diğer yolcuların mağduriyet yaşamaması adına, kartında bakiye olmayan vatandaşların en yakın dolum noktasında araçtan inerek yükleme yapmalarını ve bir sonraki araçla yolculuğa devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, bu kurallara uyulmasının hem sürücülerin hem de diğer yolcuların haklarını korumak adına önem taşıdığı belirtilerek, sürücülere bu konuda ısrarcı olunmaması yönünde vatandaşlardan anlayış bekleniyor.

İNULAŞ Yönetim Kurulu, açıklamasını “Toplu taşımada kesintisiz hizmet için tüm hemşehrilerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz” sözleriyle tamamladı.