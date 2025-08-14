Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ’Graywof’ isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ın yat koltuğu, Çanakkale Karabiga’da karaya vurmuş şekilde bulundu.

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova’dan yola çıkan ve 5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ’Graywof’ isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Yatın koltuğu Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. Ekipleri bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Öte yandan yata çarptığı iddia edilen ’Arel 7’ isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T. soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.