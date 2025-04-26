Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve trafik yoğunluğunu azaltacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin birinci etabı için yapım ihalesi 23 Mayıs tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek. EKAP üzerinden duyurulan ihaleyle birlikte projenin ilk adımı atılmış olacak. Proje, toplamda 16 kilometre uzunluğunda yeni ulaşım koridoru inşasını kapsıyor. Bölgenin karayolu trafiğini rahatlatmayı amaçlayan çalışmada, dokuz köprü ve yedi menfez inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca yayaların güvenli geçişini sağlamak adına 2 yaya üstgeçidi yapılacak.

Neler yapılacak?

Bu dev projede yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez, 2 yaya üstgeçidi yapılacak. Yine çalışma kapsamında yaklaşık 300 bin metreküp kazı-dolgu, 15 bin 500 metre forekazık, 26 bin metre derin karıştırma çukuru ile zemin ıslahı, yaklaşık 100 bin metreküp geofoam dolgu, 167 bin ton PMT ve asfalt serimi, 30 bin metreküp beton, 5 bin 500 ton nervürlü demir, 13 bin metre yağmursuyu hattı, 11 bin 500 metre otokorkuluk imalatı yapılacak. Başiskele’de hayata geçirilecek bu proje ile alternatif, modern ve yüksek kapasiteli güzergâh oluşturması hedefleniyor. Özellikle sanayi ve konut bölgeleri arasındaki geçişleri kolaylaştıracak bu yeni koridor, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak.